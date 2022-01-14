Каток заработал в ТРЦ Oceanis Mall в Нижнем Новгороде

Каток открылся в торгово-развлекательный центр Oceanis Mall на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Он работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Об этом сообщается в социальных сетях ТРЦ.

Сеанс катания составляет 60 минут. Малышам до 4 лет вход бесплатный, а вот за детей в возрасте до 10 лет в будни придется платить 200 рублей, а в выходные и праздники 250 рублей. Взрослые смогут покататься на льду в будни за 250 рублей, а в выходные за 300 рублей.

Также на катке предусмотрен прокат коньков за 150 рублей и прокат защитной экипировки за 100 рублей. Ещё за отдельную плату можно будет воспользоваться прокатом ледового помощника и заточкой коньков.

Для всех желающих прокачать свои навыки в катании на льду существует возможность оплатить работу с тренером. Так, фристайл-занятие, когда тренер находится за бортиком коробки, обойдется в 400 рублей, а занятие «Подкатка» в стиле тренер и ученик будет проходить прямо на льду за 650 рублей.

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