Следователи выясняют обстоятельства пожара на Бору, в котором погибла 90-летняя женщина

С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза. Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Доследственная проверка организована по факту гибели пенсионерки во время пожара в городском округе города Бор, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, поздним вечером 13 января в деревне Горелово вспыхнул частный дом. Пожар удалось ликвидировать только после полуночи. Внутри было обнаружено тело 90-летней хозяйки дома.

- При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе.

В региональном ГУ МЧС предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, но точная причина пока неизвестна. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.