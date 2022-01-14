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Происшествия14 января 2022 11:16

Следователи выясняют обстоятельства пожара на Бору, в котором погибла 90-летняя женщина

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы
Мария СОРОКИНА
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С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза.

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

Доследственная проверка организована по факту гибели пенсионерки во время пожара в городском округе города Бор, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Напомним, поздним вечером 13 января в деревне Горелово вспыхнул частный дом. Пожар удалось ликвидировать только после полуночи. Внутри было обнаружено тело 90-летней хозяйки дома.

- При его осмотре следователи СК видимых телесных повреждений криминального характера не обнаружили. Назначена судебно-медицинская экспертиза. С целью установления причин пожара назначена пожарно-техническая экспертиза, - сообщили в пресс-службе.

В региональном ГУ МЧС предположили, что возгорание могло произойти из-за нарушения правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов, но точная причина пока неизвестна. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства этой трагедии.