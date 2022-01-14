Нижегородцам с признаками ОРВИ рекомендовали оставаться дома

Нижегородцам, у которых есть любые из признаков респираторного или простудного заболевания, необходимо оставаться дома. С такой просьбой к горожанам обратился министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов на своей странице в Instagram.

- Отнеситесь крайне ответственно к этой рекомендации – сохраняйте свое здоровье и жизни других людей, - подчеркнул чиновник.

В последнее время количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось почти в пять раз. Ещё 12 января новых зараженных было всего лишь 152 нижегородца, а уже сегодня, 14 января, эта цифра достигла 743 человек.

Напомним, что вакцина для подростков в возрасте 12-18 лет "Спутник М" поступит в Нижегородскую область к апрелю 2022 года. Точная дата поступления ещё не определена, но это должно случиться в первом квартале будущего года

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