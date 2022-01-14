Нижегородским ДУКам и ТСЖ грозят штрафами за плохую уборку снега

ДУКам и ТСЖ Нижнего Новгорода вновь пригрозили штрафными санкциями за некачественную уборку снега, сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэр города Юрий Шалабаев провел ночной объезд районов Нижнего Новгорода, в ходе которого заявил, что практика наложения штрафов показала свою эффективность. Глава города проверил те адреса, по которым поступали жалобы от жильцов и оценил проделанную работу. Одно такое сообщение поступило от жительницы улицы Верхне-Печерской, 9/1. Проведенная ДУКом работа мэра не устроила.

- Это сообщение пришло мне в Instagram почти сутки назад, и видно, что за это время техника проходила здесь максимум один раз. Возьмите на контроль очистку тротуаров и парковочных карманов, чтобы утром и вечером, когда жители уходят и возвращаются с работы, не было ситуаций, когда приходится добираться до дома по сугробам там, где должен быть тротуар, - сказал он, а затем проверил и другие улицы района.

Нижегородцы жаловались на качество уборки снега и в заречной части города. Так, например, местные жители писали о плохой уборке придомовой территории на улице Львовской у дома № 5а.

Как отметил Шалабаев, ДУКи и ТСЖ должны делать поправку на погодные условия и привлекать больше техники и работников, если это требуется.

Отметим, что по данным платформы «Лобачевский» сейчас в городе работает 229 единиц снегоуборочной техники.