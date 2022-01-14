В 20 районах Нижегородской области не обнаружено новых случаев заражения

За минувшие сутки в 20 муниципалитетах не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 235 274 человека. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 90 900 зараженных, а остальные 144 374 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 901 человек) и на Бору (11 172 человека).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (501 человек) и Спасском районе (499 человек).

Напомним, что более десяти тысяч коек планируют перепрофилировать под ковид в Нижегородской области. Также закуплены необходимые объёмы медикаментов для лечения в стационарных условиях.

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