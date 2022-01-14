Ещё 743 нижегородца заразились коронавирусом за сутки

По данным на 14 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 235 274 человека. За последние сутки было выявлено 743 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших нижегородцев за последние сутки составило 974 человека. С начала пандемии коронавирусом переболели 222 125 жителей региона.

К сожалению, число умерших выросло до 10 159 человек, ещё двадцать шесть нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

- В настоящее время всего привито 1 701 150 нижегородцев, из них второй компонент получили 1 775 312 человек, - отмечается на портале. - Коллективный иммунитет в регионе составляет 63,51%.

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.

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