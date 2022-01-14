Торпедовцы Энди Миле и Кенни Агостино сыграют на Олимпийских играх 2022 года в Пекине

Энди Миле (слева) и Кенни Агостино. Фото: ХК "Торпедо".

Игроки нижегородской хоккейной команды «Торпедо» Энди Миле и Кенни Агостино вызваныв сборную США, сообщает пресс-служба клуба.

Оба нападающих в составе национальной сборной выступят на Олимпийских играх 2022 года, которые пройдут в Пекине.

- Олимпийский хоккейный турнир пройдет с 9 по 20 февраля в Пекине. Сборная США на групповом этапе сыграет в группе А с командами Канады, Германии и Китая. Желаем игрокам «Торпедо» успешной игры и удачи! - говорится в сообщении на сайте «Торпедо».

В сезоне 2021-2022 Кенни Агостино провел в составе «бело-синих» 46 игр, в которых забил 20 голов и выполнил 20 передач. В этом же сезоне Энди Миле отметился 13 голами и 23 передачами в 47 играх.

Отметим, что в последнем матче между «Торпедо» и СКА, который состоялся в Санкт-Петербурге 7 января, Кенни Агостино не смог принять участие по состоянию здоровья. Вместе с ним лазарет пополнили еще двое торпедовцев.

Ранее сообщалось, что шестеро игроков ХК «Торпедо» заболели коронавирусом.