Свыше 3,1 тысяч бездомных животных отловили в Нижегородской области за 2021 год

На мероприятия по обращению с безнадзорными животными из бюджета региона было выделено более 26 млн рублей. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2021 году более 3,1 тысяч бездомных кошек и собак отловили в Нижегородской области, из них свыше 500 обрели новый дом. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Программа по гуманному обращению с животными «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» реализуется в Нижегородской области с 2014 года. Благодаря ей удалось существенно снизить число животных без хозяев на улицах, - рассказал председатель комитета ветеринарии Нижегородской области Михаил Курюмов.

Так, если в 2014 году на улицах города находилось примерно 15 тысяч безнадзорных животных, то в настоящее время их количество значительно снизилось и теперь достигает 2,5 тысяч. Животных отлавливают специализированные организации, затем кошек и собак транспортируют в приюты, где их осматривают, стерилизуют, вакцинируют и чипируют.

- Некоторое время животные проводят на карантине, после чего, если животное не проявляет агрессии и ему не находят нового владельца, его выпускают в прежнюю среду обитания. Таких животных отличает бирка на ухе, - добавляет Михаил Курюмов.

Информация о животных, которые ищут себе новый дом и любящих хозяев, постоянно размещается на сайте.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!