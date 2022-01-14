Арзамасский район хотят объединить с Арзамасом

Идею объединения Арзамаса и Арзамасского района в единый муниципальный округ рассмотрели на заседании Земского собрания Арзамасского района в четверг, 12 января. Как сообщает районная администрация, депутаты проголосовали за инициативу единогласно.

- Арзамас почти всегда входил в состав Арзамасского уезда, Арзамасской провинции. Лишь на небольшой отрезок времени в масштабе 400-летней истории город был оторван от района. Воссоединение Арзамаса и Арзамасского района — по сути обретение исторической целостности, - считает глава МСУ Владимир Ершов.

По его словам, этот шаг даст новые возможности и для города, и для района. В новом муниципальном образовании станет возможным прямое финансирование различных программ.

Мэр Арзамаса Александр Щелоков, в свою очередь, заметил, что предпосылки этому возникали еще десятки лет назад.

-Город и район давно живут единой агломерацией с общей транспортной системой, надзорными ведомствами, судом, пенсионным фондом, налоговой инспекцией, - заметил он.

В ЗС региона подчеркнули, что готовы поддержать эту инициативу. Предложение по объединению города и района должны одобрить сами жители, поэтому в середине февраля пройдут публичные слушания по этому вопросу.