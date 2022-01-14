Диагностика 87 участков магистральных трубопроводов гарантирует высокий уровень их надежности

АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2021 году выполнило диагностическое обследование 87 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов общей протяженностью 3,8 тыс. км. Мероприятия проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Москвы, Московской, Нижегородской, Рязанской, Владимирской, Ивановской и Ярославской областей.

Были обследованы 25 участков магистральных нефтепроводов и 62 участка нефтепродуктопроводов. При оценке состояния мест пересечения трубопроводов с водными преградами обследовано 138 подводных переходов общей протяженностью 109,1 км через реки и малые водотоки.

Кроме того, в истекшем году проведено диагностическое обследование 30 резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов общей емкостью 337,5 куб. м., а также 5 камер пуска-приема средств очистки и диагностики. Проведена зачистка от донных отложений 45 резервуаров для хранения нефтепродуктов.

При проведении диагностики применялись внутритрубные инспекционные приборы, предназначенные для выявления дефектов стенок трубы – от потерь металла, трещин и расслоений стенок трубы до повреждений изоляционного покрытия.

Полученные в ходе диагностики данные будут в дальнейшем использованы при формировании программы плановых ремонтных работ на магистральных трубопроводах предприятия.

Регулярное проведение обследования состояния производственных мощностей позволяет АО «Транснефть-Верхняя Волга» поддерживать высокий уровень надежности системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов.