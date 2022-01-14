Вандалы испортили отель для насекомых в нижегородском парке «Швейцария»

Фото: Instagram-аккаунт парка «Швейцария».

Один из отелей для насекомых в парке «Швейцария» в Нижнем Новгороде пострадал от рук вандалов. Неизвестные отломали одну часть информационной таблички и засунули её в отсек «гостиницы». Об этом сообщает в Instagram-аккаунте парка.

Известно, что пострадала декоративная конструкция для совсем крохотных обитателей парка, которая находится по дороге к смотровой площадке, недалеко от откоса.

- Зачем? Нет ответа. Хотим напомнить, что в правилах парка указано о бережном отношении к его растениям, обитателям и постройкам. Не должны, но добавляем – пожалуйста, - пишут представители парка под публикацией.

Неравнодушные нижегородцы уже поинтересовались в комментариях, работают ли в парке камеры и возможно ли установить личности «героев», чтобы представить их широкой общественности.

- Камеры работают, проверим охват обзора, - ответили представители парка.

Напомним, контракт на благоустройство парка «Швейцария» закончился в декабре 2021 года. Для посетителей парк открылся в августе прошлого года и практически сразу стал новым любимым местом для отдыха и прогулок у нижегородцев.

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