Пожар в частном доме на Бору унёс жизнь 90-летней пенсионерки

Серьёзный пожар вспыхнул в частном доме в деревне Горелово, расположенной в городском округе Бор. Трагедия произошла поздно вечером 13 января – в огне погибла 90-летняя пенсионерка. Подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 22:18. Сотрудники служб экстренного реагирования незамедлительно выехали к месту происшествия, где горел дом на площади 36 квадратных метров.

- В 00:05 14 января пожар был ликвидирован, - рассказали специалисты.

Предполагаемая причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, что 8 января из горящей шестиэтажки в Богородске спасли двух человек, а ещё пятерых эвакуировали.

Также в Балахне возбуждено уголовное дело по факту гибели двух мужчин на пожаре. ЧП произошло вечером 7 января на улице Кулибина.

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