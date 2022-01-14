Семь жилых домов и один детский сад остались без света в Нижнем Новгороде 14 января

Отключение электроэнергии запланировано в двух районах Нижнего Новгорода 14 января. Без света на время остались в общей сложности семь жилых домов и один детский сад. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщается на сайте Управления ГО и ЧС Нижнего Новгорода.

Без света с 08:00 до 16:00 остались жители Московского района. Отключения затронуло тех, кто проживает в домах по проспекту Героев (№27, 29, 31), электричества нет и в детском саду №324.

В Советском районе с 09:00 до 16:00 без света остались те, кто живет в доме №2 по улице Козицкого и жильцы домов по улице Шишкова (№2/1, 4/1, 2).

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

Напомним, что вчера, 13 января, отопление, свет и воду отключали частично в трёх районах Нижнего Новгорода.

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