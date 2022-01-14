Плату за детский сад в Нижнем Новгороде подняли на 22%. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Нижнем Новгороде повысили на 22% размер платы за содержание ребёнка в детском саду. Соответствующее постановление от 12 января 2022 года опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно тексту документа, теперь родительская плата за детей до трех лет будет составлять 150,64 рубля в день, от трех до семи лет - 166,57 рубля. Ранее эта плата составляла 123,12 рубля и 136,14 рубля соответственно.

Таким образом, если раньше месяц в детском саду обходился примерно в 2500-2700 рублей, теперь эта сумма составит 3000-3500 рублей. Это если брать в расчет 20 рабочих дней, если их в месяце будет больше – соответственно и сумма к оплате будет выше.

Новые тарифы касаются всех детей, независимо от года зачисления в детский сад.