Юрий Шалабаев вышел на борьбу со снегом в обеденный перерыв

Глава города показал коммунальщикам, как надо убирать снег. Фото: тг-канал "ВОВК"

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев лично вышел на борьбу со снегом. Вооружившись лопатой, он вместе со своим заместителем Дмитрием Сивохиным показывал пример коммунальщикам, пишет телеграм-канал «ВОВК».

Уточняется, что чиновники борются со снегом в свободное от работы время: в обед или после трудового дня.

- Так недалеко и до общегородского субботника! Сил дорожников и управляющих компаний на всё уже не хватает, особенно на пешеходные дорожки и дворовые проезды, - пишет тг-канал.

Напомним, в начале этой недели на Нижний Новгород обрушился снегопад, который не прекращался двое суток. Однако в пятницу по прогнозам синоптиков нижегородцев вновь ждет испытание снегом.