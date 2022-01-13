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Общество13 января 2022 16:20

Роман Апроменко был назначен главным врачом Городецкой центральной больницы

Нового руководителя представил персоналу министр здравоохранения Нижегородской области
Екатерина КУРГУЗОВА
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На пост главного врача Городецкой центральной районной больницы назначен Роман Апроменко. Нового руководителя медучреждения представил министр здравоохранения Нижегородского региона Давид Мелик-Гусейнов, об этом он рассказал в своем Instagram.

Известно, что ранее Роман Апроменко занимал должность главного врача ГБУЗ НО "Большемурашкинская ЦРБ".

Напомним, что в октябре 2021 года Елена Гребенкина была назначена главврачом Кстовской центральной больницы.

Елена Викторовна получила своё базовое образование в Нижегородской государственной медицинской академии, её специальности – это "акушерство и гинекология", а также "онкология". Елена Гребенкина является кандидатом медицинских наук, врачом высшей категории, а её стаж составляет 16 лет.

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