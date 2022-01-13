Коммунальные службы Нижнего Новгорода готовятся к очередному снегопаду. Об этом сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

Ночью и днем 14 января в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильный снег. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб.

- Прирост снега может достичь 10 см. Поэтому сегодня в ночь дорожные службы начинают новый цикл работ: техника выйдет просыпать дороги, а после начала снегопада будет выполняться расчистка основных дорог, - уточнили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Кроме того, в департаменте сообщили, что завтра дворники начнут с самого утра очищать дворы от снега, чтобы обеспечить нормальный выезд автомобилей жильцов с территорий.

Напомним, что во вторник вечером, 11 января, на заседании оперативного штаба главы районов, руководители дорожных предприятий и ДУКов доложили главе города Юрию Шалабаеву о промежуточных итогах работы по уборке Нижнего Новгорода от снега. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить все основные магистрали города "до асфальта" к концу этого дня. По его словам, аномальные снегопады не дают права не обеспечивать оперативную уборку городских улиц.

В том числе Юрий Шалабаев признал, что жалоб на уборку снега от нижегородцев поступает много, а работу большинства ТСЖ и ДУКов во дворах жилых домов мэр назвал "безобразной".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».