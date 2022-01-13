В правительстве прокомментировали катания сноубордистов по Чкаловской лестнице

Чкаловская лестница является объектом культурного наследия и не предназначена для катания сноубордистов и лыжников. Такую информацию «КП-Нижний Новгород» сообщили в управлении делами правительства Нижегородской области.

- Помимо вероятности повреждений самой лестницы, за что возможно возложение ответственности в рамках действующего законодательства, катание по ней может быть еще и травмоопасно, как для самих катающихся, так и для окружающих, - сообщили в ведомстве.

Напомним, что накануне по социальным сетям разлетелись видеоролики, на которых можно было увидеть, что нижегородские сноубордисты облюбовали для катания Чкаловскую лестницу. Люди тут же принялись обсуждать, насколько это развлечение безопасно и не принесёт ли оно вреда для недавно отреставрированного объекта культурного наследия.

- Они катаются по склону рядом с лестницей, наверное, потому, что там светлее, ведь лесенка освещена очень хорошо. И всё же проезжая часть внизу представляет опасность, - подметила нижегородка Аня Сучкова.

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