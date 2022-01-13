Два руководителя департаментов администрации Нижнего Новгорода ушли в отставку. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Так, в конце 2021 года директор департамента строительства и капитального ремонта и директор департамента транспорта и дорожного хозяйства, Дмитрий Горбунов и Виталий Ковалев соответсвенно, написали заявления об уходе по собственному желанию.

- Обязанности руководителя департамента строительства сейчас исполняет заместитель директора этого подразделения администрации Мария Павлова, а дептранс возглавляет заместитель директора департамента Вадим Нанаев, -сообщили в администрации города.

Напомним, что Сергей Ефимов покинул пост министра информационных технологий и связи Нижегородской области. Известно, что он ушёл в отставку по собственному желанию.

Так, с 13 января 2022 года исполняющим обязанности регионального министра информационных технологий и связи станет заместитель министра Артем Безруков.

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