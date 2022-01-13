Сильный снегопад ожидается в Нижнем Новгороде 14 января

Сильный снегопад вновь ожидается в Нижнем Новгороде 14 января. Соответствующее предупреждение выпустило ГУ МЧС по Нижегородской области.

- В 16:15 13 января поступило сообщение о неблагоприятном погоном явлении, - говорится в сообщении. – Ночью и днем 14 января в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается сильный снег. В связи с неблагоприятными погодными явлениями повышается риск возникновения чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с нарушениями в работе транспорта, дорожных и коммунальных служб.

Напомним, нынешний январь стал аномальным по количеству выпавших осадков. На данный момент высота сугробов в регионе рекордная за последние десять лет. За двое суток в городе выпало аномальное количество снега, а высота сугробов выросла на 22 см. Уже во вторник, 11 января, высота снежного покрова на метеорологической станции Нижнего Новгорода составляла 68 см.

- Такие снегопады, по сути, парализуют жизнедеятельность не только мегаполиса, но и обычного населённого пункта. Все это выливается в очень долгую и продолжительную расчистку, которая растягивается буквально на неделю, - ранее сообщил метеоролог Леонид Старков.