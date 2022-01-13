Школа №106 открылась после капитального ремонта в Нижнем Новгороде Фото: Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода

Школа №106 открылась после капитального ремонта в Нижнем Новгороде. В ней после каникул начали третью учебную четверть более 500 учеников. Об этом сообщает администрация Ленинского района.

- В обновленном здании созданы все условия для обучения и развития детей. Учебные классы и рекреации отремонтированы по специальному дизайн-проекту, закуплено современное интерактивное оборудование, - уточнил глава администрации Ленинского района Александр Кулагин.

Известно, что в школе отремонтировали учебные классы, спортивный зал, столовую, а также гардеробные для учащихся. Кроме того, в учебном учреждении установили систему наружного и внутреннего видеонаблюдения.

Напомним, что одиннадцать новых школ построят по концессии в Нижегородской области. Известно, что финансовые вопросы возьмет на себя дочернее предприятие Сбербанка - ООО «СберИнфа».

В настоящее время идут поиски генерального подрядчика. Областное правительство договорилось с концессионером о создании первых пяти школ. Они появятся в Большой Ельне (1225 мест), 3-м микрорайоне Кстова (792 места), борском микрорайоне Боталово-4 (1000 мест), рабочем поселке Виля (400 мест) и Выксе (1000 мест).