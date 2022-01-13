Медали «Родившемуся в Нижегородской области» продолжат вручать до 31 марта 2022 года

Органы ЗАГС региона продолжат вручать памятные медали «Родившемуся в Нижегородской области» до 31 марта 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Все семьи, чьи дети родились с 1 января по 31 декабря 2021 года и зарегистрированы органами ЗАГС Нижегородской области, могут получить в подарок такие памятные медали. По информации, таких медалей в 2021 году нижегородцам подарили 19 тысяч.

Напомним, что показатель рождаемости в Нижегородской области за июль 2021 года превысил показатели прошлого года за тот же период на 2,5%. В том же месяце 2020-го родились 2 392 малыша.

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