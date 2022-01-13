Количество заболевших коронавирусом в Нижегородской области за сутки увеличилось в 4 раза

По данным на 13 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 234 531 человек. За последние сутки было выявлено 647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - cуточная заболеваемость выросла в 4 раза. Вчера COVID-19 диагностировали у 152 нижегородцев. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 133, а за последние сутки тридцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 803) и на Бору (11 146). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (500) и Спасском районе (499).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (5 490 человек), Санкт-Петербург (1 839 человек) и Московская область (1 556 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.