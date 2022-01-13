Тарифы на электроэнергию в первом полугодии 2022 года не изменятся

Тарифы на электрическую энергию для населения, действовавшие во втором полугодии 2021 года будут актуальны и до 1 июля 2022 года.

Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает предельные индексы повышения платы за коммунальные услуги, а региональные власти имеют возможность скорректировать это значение. В среднем по Нижегородской области повышение платы за коммунальные услуги ограничено 4,4%, с допустимым отклонением по двум муниципальным образованиям на 0,2 - 0,5%.

На официальном сайте Правительства Нижегородской области размещено Решение Региональной службы по тарифам Нижегородской области от 14.12.2021 г. № 55/1 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Нижегородской области на 2022 год».

Согласно документу, тарифы на электроэнергию для населения в первом полугодии 2022 года не повысятся и останутся равными тарифам, действовавшим во втором полугодии 2021 года.

Также ознакомиться с приказом и тарифами можно на нашем сайте.