Новый центр по лечению заболеваний кишечника открыли в Нижнем Новгороде

Новый центр по диагностике и лечению воспалительных заболеваний кишечника открыли в Нижнем Новгороде на базе ГБУЗ НО «НОКБ им. Н. А. Семашко». Об этом сообщил заместитель губернатора региона, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем Instagram.

Так, специалисты центра будут оказывать помощь пациентам с заболеваниями кишечника, в том числе на неспецифический язвенный колит и болезнь крона. Обратиться за помощью смогут и нижегородцы, у которых есть подозрения на данные болезни.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, помощь пациентам будут оказывать с использованием генно-инженерной биологической терапии.

– В составе центра работают кабинеты гастроэнтеролога, колопроктолога, при наличии медицинских показаний пациенты госпитализируются в стационар, – уточнил министр здравоохранения.

Напомним, что в ноябре 2021 года В отделение реабилитации Нижегородской больницы имени Н.А. Семашко поступило новое оборудование.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в медучереждение поступил еще один современный аппарат, который купили в рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения региона с 2021 по 2025 годы в Нижегородской области приобретут около 1 584 единиц автомобильного транспорта. Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2025 гг. составляет более 15,5 млрд рублей, из которых средства федерального бюджета - 14,8 млрд руб.