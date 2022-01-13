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Общество13 января 2022 10:25

Заключенные нижегородской колонии повторили картины Рафаэля и Боттичелли

Для создания образов они использовали костюмы и грим, а также самостоятельно подготовили реквизит
Екатерина КУРГУЗОВА
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Заключенные нижегородской колонии повторили картины Рафаэля и Боттичелли Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Заключенные нижегородской колонии повторили картины Рафаэля и Боттичелли Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

Заключенные нижегородской колонии повторили картины Рафаэля и Боттичелли. В ИК-2 прошел конкурс «Изоизоляция-3». Об этом сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Нижегородской области.

Для создания таких сложных образов осужденные использовали костюмы и грим, а также самостоятельно подобрали и сделали весь необходимый реквизит. В 2022 году участники конкурса «Изоизоляция» попытались воссоздать полотна великих мастеров эпохи Возрождения.

Так, в импровизированной художественной галерее заключенные представили картины «Мужской портрет» Сандро Боттичелли, «Дама под покрывалом» или «Донна Велата» Рафаэля, «Девушка с жемчужной серёжкой» Яна Вермеера, «Портрет Анны Андреевны Ахматовой» Натана Альтмена и другие известные полотна.

«Донна Велата» Рафаэль Санти Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

«Донна Велата» Рафаэль Санти Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

- Для всех моделей «Изоизоляции-3» этот конкурс возможность увидеть себя в удивительном, необычном образе и отправить живописные фотографии своим родным. Новые работы дополняют галерею «Изоизоляции», которая насчитывает уже несколько десятков фотокартин, - рассказали в ГУФСИН по Нижегородской области.

«Девушка с жемчужной серёжкой» Ян Вермеер Фото: ГУФСИН по Нижегородской области

«Девушка с жемчужной серёжкой» Ян Вермеер Фото: ГУФСИН по Нижегородской области