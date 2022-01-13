Рождественские православно-философские чтения проходят в Мининском университете

В Мининском университете 12 и 13 января 2022 года проходят традиционные “Рождественские православно-философские чтения”. Тема тридцать первой всероссийской научно-практической конференции - «Православие и Русский мир».

Чтения проходят под патронатом митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. На пленарном заседании с приветствием к участникам обратились председатель духовного управления мусульман Нижнего Новгорода и Нижегородской области Гаяз-Хазрат Закиров, председатель еврейской религиозной общины Нижегородской области Эдуард Чапрак, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, президент Мининского университета Лев Шапошников. Спикерами конференции стали доктора и кандидаты наук, профессоры, аспиранты, учителя и педагоги Мининского университета, МГУ им. М.В. Ломоносова, Нижегородской академии МВД России, Челябинского государственного института культуры, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Управления Минкультуры России по ПФО, Приволжского филиала РГУП, Нижегородской духовной семинарии, а также православных гимназий Нижнего Новгорода. Всего более 20 участников.

Виктр Сдобняков, ректор Мининского университета, отметил важность научного подхода в вопросах воспитания молодого поколения, целостности государства и межконфессионального взаимодействия внутри страны: “Важнейшая миссия Чтений - объединение: объединение людей разных вероисповеданий; людей, живущих в разных городах и работающих в различных сферах; ученых-теоретиков и педагогов-практиков; студентов, аспирантов, преподавателей. Понятие “Русского мира” стало одним из важнейших концептов внешнеполитической доктрины России. Значительные ресурсы (информационные, образовательные, творческие, коммуникативные и т.д.) используются сегодня в целях сохранения и развития Русского мира как международного трансконтинентального сообщества людей, основой объединения которых является причастность к русской культуре, истории, языку, традиционным религиям России, в том числе, конечно, православию.”

Ключевыми вопросами конференции стали:

- понимание русской цивилизации, славянства, взаимодействия национального и наднационального;

- проблемы определения и содержания самого понятия «Русский мир», реальных границ Русского мира и специфики его взаимодействия с иными «мирами».

Кроме того, обсуждалась роль православия как духовной скрепы и фундамента Русского мира, а также рассматривались проблемы гражданско-патриотического воспитания и формирования национальной идентичности, имеющие практическую направленность для системы образования и сферы просвещения.

Тема научно-практической конференции - «Православие и Русский мир»

Выступления спикеров продемонстрировали разнообразие взглядов и подходов к обсуждаемой теме. Например, д.филос.н., проф., профессор каф. истории русской философии философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Василий Ванчугов представил доклад “Православие и «цифровой мир»: философско-технологические наблюдения”, в котором обратил внимание, что в мире появляются новые научные направления, связанные с цифровизацией религиозных объединений (цифровая теология), происходит трансформация института религии, будущее которого невозможно без цифровых технологий. Также на форуме обсуждались вопросы права, педагогики, филологии в контексте православной веры, культуры и Русского мира (доклады «Предания о наших предках-язычниках» (по материалам фольклорных экспедиций НГПУ им. К. Минина), “Православие как метаправо”, Русский мир как «идиллический топос» в русской литературе начала ХХ века, “Православие и «цифровой мир»: философско-технологические наблюдения”, “Православный аспект Русского мира по его отражению в богослужебных текстах русским святым” и др.).

Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий отметил, что будущее невозможно без учета традиций и исторических уроков - фундамента страны и всего Русского мира: “Наша встреча в рамках конференции стала доброй традицией. Прекрасно, что в кругу представителей научного и педагогического сообщества мы можем обсуждать такие глубокие темы как «Православие и Русский мир». К сожалению, часть граждан нашей страны не связывает понятие «Русского мира» с православием —духовным фундаментом, на котором строилось русское государство, собственное духовное наследие умаляется в сравнении с западными ценностями, теряет свою силу значение традиций. Конференция посвящена тому, как противостоять этим тенденциям и найти пути сохранения нашей идентичности. Хочется надеяться, что наша совместная работа и общение в рамках Рождественских православно-философских чтений принесет хорошие результаты и послужит решению обсуждаемых проблем.”

В завершение пленарного заседания митрополит Георгий вручил епархиальные награды. Медалями святого благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени за усердные труды во славу Святой Матери Церкви награждены: доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории русской философии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Маслин; доктор философских наук, профессор, профессор кафедры истории русской философии философского факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Василий Ванчугов; доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой истории отечественной философии философского факультета РГГУ Вячеслав Сербиненко.

По итогам работы чтений будет издан сборник материалов в национальной библиографической базе данных научного цитирования (РИНЦ).

Фото: пресс-служба Мининского университета