Нижегородский ветврач чуть не лишился руки при сжигании противочумной спецодежды

52-летний ветеринарный врач из Нижегородской области чуть не лишился руки в рабочее время, сообщает региональная Гострудинспекция.

Как выяснилось, 18 декабря минувшего года заместитель начальника госветуправления Вадского муниципального округа взял на исследование патматериал павших животных. После этого он должен был поместить использованный противочумной костюм в крематор и утилизировать. Рука мужчины оказалась зажата под крышкой крематора и он получил тяжелую травму.

-Госветуправлением нарушены сроки представления извещения о несчастном случае, за что учреждению грозит дополнительная административная ответственность, - отметили в Гострудинспекции региона.

В настоящее время начато расследование несчастного случая. Параллельно специалисты проверят соблюдение норм охраны труда и примут меры инспекторского реагирования.

Ранее сообщалось, что двое слесарей насмерть отравились токсичными газами при ведении работ в Нижегородской области.