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Общество13 января 2022 9:12

Ещё у 647 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

221 151 жителей региона, перенесших коронавирус, уже здоровы
Екатерина КУРГУЗОВА
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По данным на 13 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 234 531 человек. За последние сутки было выявлено 647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 878 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 221 151 житель Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 133, а за последние сутки тридцать четыре человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 803) и на Бору (11 146). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (500) и Спасском районе (499).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (5 490 человек), Санкт-Петербург (1 839 человек) и Московская область (1 556 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.