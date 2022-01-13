Более 15 тысяч нижегородцев отметили Новый год во дворах районов города

Более 15 тысяч нижегородцев приняли участие в новогодних праздниках в рамках акции «Новый год – в каждый двор». Об этом сообщает администрации Нижнего Новгорода.

- Праздники во дворах – продолжение отличной традиции, которую нужно обязательно возрождать и увеличивать количество площадок в следующем году. Они объединяют неравнодушных нижегородцев, и детей, и взрослых, позволяют оказаться в сказке, - добавила руководитель НРО ВОД «Волонтеры Победы» Мария Самоделкина.

Напомним, что 36 новогодних праздников провели волонтеры во всех районах Нижнего Новгорода. Они проходили в каждом районе города в рамках социальной акции «Новый год – в каждый двор» с 11 декабря до 6 января. В рамках мероприятий Дед Мороз и Снегурочка поздравили нижегородцев с праздником, подарили подарки детям, а также провели различные конкурсы.

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