Олег Лавричев: «Нижегородской прессе успешно удается сохранить доверие аудитории»

Уважаемые работники средств массовой информации, издательств и типографий!

Примите мои искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днем российской печати!

Более трех веков назад, 13 января 1703 года, по указу Петра I вышла в свет газета «Ведомости». С тех давних пор и по сей день труд журналистов важен и востребован.

Вы люди чуткой и смелой души, умеющие разглядеть несправедливость и обозначить проблему. Благодаря вам мы оперативно получаем информацию об изменениях, происходящих в нашем городе, следим за новостями в стране и в мире.

Неоспоримая ценность вашей профессии заключается в умении выстроить конструктивный диалог власти и общества, в способности объединить неравнодушных граждан, стремящихся к улучшению жизни. Ваша работа является весомым вкладом в формирование активной гражданской позиции, просвещение населения, эффективное функционирование и развитие экономики и социальной сферы.

В век стремительного развития технологий массовой коммуникации как никогда важно сохранить доверие аудитории. Нижегородской прессе это успешно удается, благодаря независимой позиции, тщательной проверке достоверности фактов и ответственному подходу к подаче информации.

Желаю всем работникам печати творческой энергии, бодрости духа и благополучия! Пусть воплощаются в жизнь ваши самые смелые идеи и замыслы, а ваше слово служит только добру!