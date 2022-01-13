Около 170 млн рублей выделят на обновление музея-заповедника «Болдино» в Нижегородской области. Средства направят в рамках подготовки к празднованию 225-летия со дня рождения А.С.Пушкина. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, уже в 2022 году начнутся реставрационные работы в доме культуры, который построили в Большом Болдине в год столетия со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина.

- Большое Болдино для жителей нашей области – это не просто историко-культурный объект, но и важный духовный центр. Музей-заповедник принимает тысячи посетителей ежегодно, интерес к пушкинским местам не угасает. У болдинцев появится еще один повод гордиться малой родиной, а у туристов – еще одна причина посетить это прекрасное место, - добавил Глеб Никитин.

После реставрации в доме культуры организуют современный многофункциональный музейно-туристский центр.

Стоит отметить, что субсидии на реставрацию и реэкспозицию мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников предоставят в рамках государственной программы «Развитие культуры».

Напомним, что руководство музея-заповедника «Болдино» решило отказаться от покупки автомобиля «Тойота» за 2,7 миллионов рублей.

Напомним, накануне на сайте госзакупок появился необычный лот – на поставку автомобиля Toyota RAV4 для нужд музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино» в Нижегородской области.

Заявки на участие в аукционе планировалось принимать до 6 декабря 2021 года. Тогда же должны были определить и победителя аукциона.