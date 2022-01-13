Сквер по улице Марата в Нижнем Новгороде благоустроят за 36,1 млн рублей

Аукцион объявили на благоустройство сквера по улице Марата в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие документы опубликовали на сайте госзакупок 28 декабря 2021 года.

Средства на благоустройство выделят из городского бюджета на 2022 год в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». Максимальная цена контракта составляет 36,1 млн рублей.

Заявки на аукцион принимают до 27 января, а итоги подведут только 4 февраля. Благоустройство должно завершиться до 15 июля 2022 года.

Новому подрядчику предстоит уложить дорожные покрытия, установить освещение и малые архитектурные формы. Также в сквере появятся велопарковка, калейдоскоп и детские игровые комплексы «Динозавр» и «Птеродактиль». Кроме того, победитель аукциона должен провести озеленение сквера – посадить деревья и кустарники, разбить партерный газон.

Напомним, что сквер на улице Дьяконова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода благоустроят в 2022 году по национальному проекту «Жильё и городская среда». Известно, что проект нового общественного пространства уже обсудили с местными жителями.