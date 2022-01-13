Трамвай сошел с рельсов в Нижнем Новгороде 12 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трамвай сошёл с рельсов в Нижнем Новгороде 12 января, в результате чего пострадала пассажирка. Инцидент произошел в десятом часу утра на улице Черняховского в Московском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Недалеко от остановки «Орджоникидзе» 33-летний водитель трамвая ТАТРА допустил съезд транспортного средства с трамвайных путей. В результате пострадала 19-летняя пассажирка – она самостоятельно обратилась в больницу, - рассказали в ГИБДД.

У девушки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. После осмотра она была отпущена домой.

Год назад серьезная авария с трамваем произошла в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Там двухвагонный трамвай сошел с рельсов и врезался в столб. Только чудом тогда никто не пострадал.