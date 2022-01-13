Резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке посетили почти 12,5 тысячи человек

Очередь в резиденцию Деда Мороза 26 декабря. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Резиденцию Деда Мороза на Нижегородской ярмарке за новогодние праздники посетили почти 12,5 тысячи человек. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Новогодняя столица России».

Резиденция сказочного волшебника открылась в Главном ярмарочном доме 25 декабря и проработала 16 дней – до самого конца новогодних каникул. Уже в первые дни работы в резиденцию выстроились внушительные очереди. Из-за эпидемиологической обстановке взрослых туда пускали только по QR-кодам и мультипассам, а для детей вход был свободным.

В этом году ярмарка стала центром празднования Нового года в Нижнем Новгороде. Она была красиво украшена к празднику, здесь появились карусель, рождественский базар, множество локаций, карусель и каток, на льду которого проходили шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки.

К слову, каток на ярмарке пользовался большим спросом у нижегородцев и гостей: его за праздники посетили более 20 тысяч человек.