Отопление, свет и воду отключат частично в трёх районах Нижнего Новгорода 13 января

Отопление, электроэнергию и холодную воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 13 января. Отключения коснутся шести адресов, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе в домах №5 и №9 по улице Керченской отключат свет – его не будет с 10 до 15 часов.

В Нижегородском районе временно приостановят подачу тепла в дома № 10/2,10/4,106/6 на Казанском шоссе. Отопление отключат в 9:00, а дадут в 16:00.

В Сормовском районе на улице Федосеенко, 32 с 9 до 14 часов не будет холодной воды – так что лучше запастись ей заранее.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением работ на объектах ЖКХ.