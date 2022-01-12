Каток на Нижегородской ярмарке посетили более 20 тысяч человек Фото: АНО «Центр 800»

Каток на Нижегородской ярмарке посетили более 20 тысяч человек с 25 декабря 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Нижегородская ярмарка стала главной площадкой фестиваля. На обновлённой к 800-летию Нижнего Новгорода площади открыли каток, резиденцию Деда Мороза, карусель, рождественский базар, ледовый городок и дровяную печь. В новогоднюю ночь на Ярмарке побывало около 40 тысяч человек.

Гала-концерт в постановке Ильи Авербуха открыл главную площадку фестиваля "Новогодняя столица России – 2022" на Нижегородской ярмарке 24 декабря. Перед нижегородцами выступили олимпийские чемпионы по фигурному катанию, чемпионы Европы и мира и звёзды "Ледникового периода".

Во время гала-шоу зрители увидели на льду олимпийского чемпиона 2006 года, двукратного чемпиона мира Романа Костомарова, двукратного серебряного призёра Олимпийских игр 2018 года, двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву, двукратных чемпионов мира Албену Денкову и Максима Ставиского, чемпионов Европы, мира, бронзовых призёров олимпийских игр Оксану Домнину и Максима Шабалина, олимпийскую чемпионку 2014 года, серебряного призёра Олимпийских игр 2018 Екатерину Боброву и артистов.

Отмечается, что каток продолжит работать до 13 марта 2022 года.

Напомним, что на стадионе «Труд» со 2 по 8 января 2022 года проходило ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», представление посетило около 44 тысяч человек. Закрыло фестиваль шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Главную роль исполнила сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова.

В этот же день, 9 января 2022 года, Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. В рамках мероприятия мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ праздника - филигранную снежинку - вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.