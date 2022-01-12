Более 250 тысяч туристов посетили Нижегородскую область с начала декабря Фото: АНО «Центр 800»

Более 250 тысяч туристов посетили Нижегородскую область с начала декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

В статусе «Новогодняя столица России — 2022» Нижний Новгород встретил Новый год впервые. Так, праздничные мероприятия проходили в течение месяца — с 11 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.

По предварительным данным, только в новогодние праздники, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, Нижегородскую область посетили около 120 тысяч человек.

Напомним, что Нижний Новгород стал юбилейным, десятым городом, получившим статус «Новогодней столицы России». Одной из главных локаций празднования Нового года стала Нижегородская ярмарка - там появились каток, резиденция Деда Мороза, карусель, рождественский базар, ледовый городок и дровяная печь. В новогоднюю ночь на Ярмарке побывало около 40 тысяч человек.

На стадионе «Труд» со 2 по 8 января 2022 года проходило ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик», представление посетили около 44 тысяч человек. Закрыло фестиваль шоу Татьяны Навки "Спящая красавица". Главную роль исполнила сильнейшая фигуристка планеты Алина Загитова.

В этот же день, 9 января 2022 года, Нижний Новгород передал титул «Новогодней столицы России» Новосибирску. В рамках мероприятия мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев передал символ праздника - филигранную снежинку - вице-мэру Новосибирска Анне Терешковой.