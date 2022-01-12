1798 административных дел возбудила нижегородская АТИ за плохую уборку снега

1798 административных дел возбудила нижегородская АТИ с начала зимнего периода за плохую уборку снега в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе инспекции сотрудников городской административно-технической инспекции в микрорайоне Верхние Печеры.

По словам и.о. директора МКУ «Административно-техническая инспекция Нижнего Новгорода» Оксаны Широковой, из-за обильных снегопадов инспекторы АТИ перешли на усиленный режим работы.

- Инспекторы выезжают на объекты дважды в день: до обеда и после обеда, фиксируют выявленные нарушения. Только за первую половину сегодняшнего дня выдано более 100 уведомлений подрядным организациям по муниципальному контракту - ДУКам, ТСЖ и хозяйствующим субъектам, - уточнила Оксана Широкова.

Инспектор АТИ Юлия Кулик добавила, что за ненадлежащее содержание территории на юридическое лицо будет возложен штраф от 20 до 40 тысяч рублей, а за повторное нарушение — от 50 до 100 тысяч рублей.

Во вторник вечером, 11 января, на заседании оперативного штаба главы районов, руководители дорожных предприятий и ДУКов доложили главе города Юрию Шалабаеву о промежуточных итогах работы по уборке Нижнего Новгорода от снега. Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил очистить все основные магистрали города "до асфальта" к концу этого дня. По его словам, аномальные снегопады не дают права не обеспечивать оперативную уборку городских улиц.

В том числе Юрий Шалабаев признал, что жалоб на уборку снега от нижегородцев поступает много, а работу большинства ТСЖ и ДУКов во дворах жилых домов мэр назвал "безобразной".

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Так, за последние сутки в Нижнем Новгороде выпало свыше 40% от месячной нормы осадков, о чём сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, 20 миллиметров осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода при месячной норме 47 миллиметров. 17 миллиметров осадков выпало в заречной части города при норме 37 миллиметров.

Напомним, что следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».