Семья купила трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода за 1,85 млн рублей. Об этом сообщает GiperNN.

Так, квартира площадью 60 квадратных метров продавалась в 2019 году вместе земельным участком и парковочным местом. Первоначальная стоимость недвижимости составляла 2,2 млн рублей, но покупателям удалось сбить цену до 1,85 млн рублей. Также отмечается, что новым владельцам квартира досталась в ужасном состоянии – на ремонт им пришлось потратить еще 1,5–1,6 млн рублей. Им пришлось заменить межкомнатные перегородки, окна, пол, коммуникации и электропроводку, а также выровнять стены, наладить отопление и выполнить отделку. Ремонтные работы завершились только в феврале 2021 года. Трехкомнатная квартира в центре Нижнего Новгорода обошлась нижегородцам в 3,5 млн рублей.

Стоит отметить, что данная квартира находится на улице Невзоровых, в историческом квартале «Красный просвещенец». Квартал расположен в границах улиц Ашхабадской, Тверской, Белинского и Невзоровых. В нём находятся 14 четырёхквартирных деревянных домов и два кирпичных дома, состоящих из восьми квартир каждый.

Напомним, что исторический квартал "Красный просвещенец" может стать объектом культурного наследия. Реализация программы Комплексного развития территории (КРТ), в результате чего на месте деревянных построек появятся современные многоэтажки, остаётся пока под вопросом.

Предложение по развитию территории "Красного просвещенца" прозвучало на общественных обсуждениях, организованных "Центром 800" в сентябре 2021 года. Квартал попадает под программу КРТ по причине наличия аварийного и ветхого жилья. Кроме того, в нём расположен детский сад, которому требуются ремонт и реконструкция.

Окончательно судьба квартала "Красный просвещенец" решится к весне 2022 года.