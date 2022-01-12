Нижегородского чиновника уволили за хамство жительнице Новинок, своими силами расчищавшей проезд от снега

Фото: скрин из видео. Источник: Татьяна Денисова.

Резонансная история произошла накануне в Нижнем Новгороде – там утром 10 января жительница частного сектора Новинок столкнулась с хамством со стороны чиновника. Женщина вышла своими силами расчищать от снега разворотную площадку на улице Гидрометеостанция, а затем столкнулась с начальником МБУ «Ока» и его заместителем и обратилась к ним с просьбой.

Жительница попросила прислать на расчистку дорог и дворов технику, которой не было на их улице две недели, однако в ответ получила грубость. Один из мужчин закончил разговор со словами «Убери за мной», бросив шкурки от апельсина женщине под ноги.

На доме у потерпевшей установлены камеры, поэтому происходящее попало на запись, и с этим материалом она решила добиться справедливости. Её знакомая помогла распространить в интернете видео с хамским поведением чиновника, также женщины обратились напрямую к мэру и губернатору.

- Дал поручение департаменту кадровой политики разобраться, - ответил на увиденное мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Когда стало понятно, что дело пахнет керосином, и существует возможность потерять свою должность, начальник МБУ «Ока» стал звонить женщине и извиняться. Также неожиданно на улицу Гидрометеостанция приехал трактор убирать снег. Вот только эти действия ни на что не повлияли, потому что чиновника вместе с его заместителем всё равно уволили.

Днем, 12 января, жительница Новинок выложила в сети видео, на котором поблагодарила всех неравнодушных за помощь, а мэрию за быструю реакцию.

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