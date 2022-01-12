Одиннадцать новых школ построят по концессии в Нижегородской области. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Приволжье».

Известно, что финансовые вопросы возьмет на себя дочернее предприятие Сбербанка - ООО «СберИнфа».

В настоящее время идут поиски генерального подрядчика. Областное правительство договорилось с концессионером о создании первых пяти школ. Они появятся в Большой Ельне (1225 мест), 3-м микрорайоне Кстова (792 места), борском микрорайоне Боталово-4 (1000 мест), рабочем поселке Виля (400 мест) и Выксе (1000 мест).

Остальные шесть школ построят в рамках второй очереди в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Дзержинске.

Напомним, что две школы открылись после капремонта в 2022 году в Нижнем Новгороде.

Так, с 10 января 2022 года к учебному процессу после проведения капитального ремонта зданий вернулись школа №106 на бульваре Заречном в Ленинском районе и МБОУ Гимназия №50 на улице Коммунистической в Канавинском районе.

Более 860 млн рублей выделят в Нижегородской области на капитальный ремонт десяти школ в 2022-2023 годах в рамках федеральной программы. Соответствующее решение поддержала комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований.

- Проблема в стране стоит достаточно остро, многие школы нормально не ремонтировались десятилетиями. Чем больше возможностей для проведения ремонта, тем больше ребят будет получать знания в достойных условиях, - уточнил Андрей Макаров.

Глеб Никитин также добавил, что в 2021 году на реализацию региональной программы капитального ремонта выделили около 720 млн рублей, в 2022-м - более 800 млн рублей.

Предполагается, что региональная программа и мероприятия национального проекта «Образование» улучшат ситуацию в сфере образования. В 2022 году планируют отремонтировать 91 школу и 61 детский сад.