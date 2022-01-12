Почти 3 тысячи дорожных знаков установили в Нижегородской области в 2021 году

В 2021 году в Нижегородской области в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» установили 2873 дорожных знака. Об этом сообщает региональное министерство транспорта и автомобильных дорог.

- Больше всего новых дорожных знаков - 583 - установлено на Заревской объездной в городском округе Дзержинск, а также на капитально отремонтированных участках трассы Владимир - Муром – Арзамас (354 знака). 287 дорожных знаков заменили на региональном участке федеральной трассы Нижний Новгород - Саратов в Шатках, 285 установили при строительстве развязки в Ольгине в областном центре, - уточнил директор ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог» Владимир Тужилин.

На опасных участках дорог установили 230 дорожных сигнальных столбиков, из них 182 - на трассе Владимир - Муром - Арзамас. Кроме того, в рамках нацпроекта в 2021 году появилось 25 светофорных объектов.

Напомним, что в 2021 году в Нижнем Новгороде было отремонтировано 30 участков автомобильных дорог. Еще один проект был авансирован, и он перейдет на 2022 год. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев на заседании городской думы 14 декабря.

- Объем средств, направленных на реализацию проекта в текущем году значительно превысил показатели двух предыдущих лет и составил 933,9 миллиона рублей, - отметил градоначальник. - Сейчас национальный проект «Безопасные качественные дороги» выполнен на 100%.

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