В Нижнем Новгороде задержали двух мужчин, занимающихся сбытом наркотиков

В Сормовском районе Нижнего Новгорода задержали двух мужчин, которые на протяжении 4 месяцев бесконтактным способом занимались сбытом наркотиков. Запрещенные средства обнаружили во время осмотра арендованного ими автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Известно, что мужчин остановили у одного из домов по улице Мышьяковской. У 28-летнего мужчины изъяли пять пакетиков с неизвестным веществом, а в салоне машины обнаружилось ещё два свертка, а также банковские карты, предмет похожий на кастет, нож, флэш-карта, денежные средства и три сотовых телефона.

Затем наркополицейские отправились проводить обыск в съемной квартире задержанных, расположенной в Канавинском районе. Там было найдено и изъято 91 пакетик с веществом, сотовый телефон, банковские карты, а также денежные средства в сумме 440 тысяч рублей.

- Проведенной экспертизой установлено, что в свертках находилось наркотическое средство мефедрон, - уточнили специалисты. - Всего из незаконного оборота изъято около 400 граммов запрещенных средств.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье: «Сбыт наркотического средства в крупном размере». Задержанные заключены под стражу и теперь им грозит лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Кстати, в ходе следственных действий были установлены все места уже сделанных злоумышленниками закладок, которые впоследствии были изъяты.

Расследование уголовного дела продолжается.

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