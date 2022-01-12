В Нижнем Новгороде утвердили эскизы торговых палаток и киосков

Администрация Нижнего Новгорода утвердила каталог форэскизов нестационарных торговых объектов. Соответствующий каталог опубликован на сайте городской администрации.

- Планируется, что это будет способствовать формированию целостного архитектурно-эстетического облика города, - говорится в пояснительной записке к документу. – Каталог предусматривает единые требования к облику павильонов, палаток, киосков, тележек и лотков.

В соответствии с документом, конструкции торгового объекта не должны быть связаны с земельным участком. Его должно быть легко транспортировать, перемещать и возводить. При этом не должно быть никакого фундамента.

- Каркас НТО должен изготавливаться из несущих сварных металлических (стальных) конструкций заводского изготовления, - говорится в документе.

Отдельные требования выдвигаются к торговым объектам, совмещенным с остановочными павильонами.