Ещё у 152 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 12 января 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 233 884 человек. За последние сутки было выявлено 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 694 человека. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 220 273 жителя Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 10 099, а за последние сутки двадцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (21 747) и на Бору (11 128). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (500) и Спасском районе (499).

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (4 008 человек), Санкт-Петербург (1 659 человек) и Московская область (1 238 человека).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.