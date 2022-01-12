Нижегородскую компанию «ФСК» оштрафовали на 10 миллионов рублей за коррупцию

В Нижегородской области ООО «ФСК» оштрафовали на 10 миллионов рублей за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Нижегородской области.

- Как выяснилось в ходе проверки, директор компании ради заключения договора передал руководителю ресурсоснабжающей организации взятку в размере свыше 2,3 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства. – По данному факту было возбуждено административное дело по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере». За это компании предстоит заплатить штраф в размере 10 миллионов рублей.

Перечисление этих денег в доход государства будет контролироваться прокуратурой. Впрочем, этим дело не ограничится.

- В отношении взяткодателя состоялся обвинительный приговор, уголовное дело по факту получения взятки находится на рассмотрении в суде, - рассказали в региональной прокуратуре.