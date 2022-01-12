Директором Нижегородского филиала ПАО «Ростелеком» стал Евгений Петров

Евгений Валерьевич Петров назначен вице-президентом, директором Нижегородского (опорного) филиала ПАО «Ростелеком». Также до полного перехода компании на новую модель управления Евгений Петров будет исполнять обязанности вице-президента–директора макрорегионального филиала «Волга». Иван Зима, который руководил макрорегионом с 2019 года, перешел на работу в корпоративный центр.

Евгений Валерьевич Петров родился в 1981 году в городе Рубцовске Алтайского края. В 2004 году он окончил Алтайский государственный технический университет имени И. И. Ползунова по специальности «электроснабжение промышленных предприятий».

В сфере телекоммуникаций Евгений Петров - более 13 лет. Ранее он возглавлял подразделения операторов связи «Престиж-Интернет» (торговая марка «Энфорта») и АО «ЭР-Телеком Холдинг». В «Ростелекоме» он работал директором одного из крупнейших филиалов компании – Красноярского, включавшим в себя территории Красноярского края и республик Хакасия и Тыва. В этой должности, в частности, он реализовал проект обеспечения цифровыми сервисами Универсиады-2019.

Помимо руководства Нижегородским филиалом ПАО «Ростелеком» Евгений Петров будет курировать деятельность региональных филиалов на территории Приволжского федерального округа. Под его руководством продолжится реализация стратегии лидерства компании во всех ключевых клиентских сегментах.

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Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа.

МРФ «Волга» объединяет 12 региональных филиалов: в Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях, в Удмуртской и Чувашской республиках и республиках Марий Эл, Мордовия и Татарстан.

МРФ «Волга» располагает магистральными каналами связи, а также сетями местной фиксированной телефонной связи. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов государственной власти.

Количество интернет-пользователей широкополосного доступа превышает 2,2 млн, из них более 1,5 млн получают услуги по оптической сети передачи данных. Свыше миллиона абонентов смотрят уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ». Всего абонентская база МРФ «Волга» насчитывает более 5,7 млн клиентов.