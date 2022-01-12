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Общество12 января 2022 6:20

Главы районов Нижнего Новгорода контролируют работу по уборке снега во дворах города

Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами
Екатерина КУРГУЗОВА
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Главы районных администраций Нижнего Новгорода контролируют работу по уборке снега во дворах по поручению Юрия Шалабаева. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Как уточнил глава Приокского района Михаил Шатилов, работа в данном районе сегодня началась в 8 утра.

- В ночное время с территории района вывезли около двух тысяч кубометров снега, использовали более 400 тонн ПГМ. На дорогах у нас работает больше 50 единиц техники, - добавил Михаил Шатилов.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что коммунальные службы в районе работают круглосуточно.

По словам главы Нижегородского района Ильи Лагутина, для уборки районной территории даже привлекали дополнительные силы.

- Отдельная проблема - припаркованные в неположенных местах автомобили, из-за которых иногда невозможно проехать снегоуборочной технике, - добавил Илья Лагутин.

В Московском районе проверили качество уборки снега в микрорайоне Бурнаковский, жители которого обратились с жалобами и просили исправить ситуацию.

Глава Автозаводского района Александр Нагин уточнил, что на придомовых территориях работают более 900 дворников и более 70 единиц техники.

В Сормовском районе за сутки с дорог района вывезли около двух тысяч кубометров снега, для обработки дорог израсходовали более 160 тонн противогололедных материалов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Так, за последние сутки в Нижнем Новгороде выпало свыше 40% от месячной нормы осадков, о чём сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, 20 миллиметров осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода при месячной норме 47 миллиметров. 17 миллиметров осадков выпало в заречной части города при норме 37 миллиметров.

Напомним, что следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».