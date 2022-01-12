Главы районов Нижнего Новгорода контролируют работу по уборке снега во дворах города

Главы районных администраций Нижнего Новгорода контролируют работу по уборке снега во дворах по поручению Юрия Шалабаева. Об этом сообщает администрация Нижнего Новгорода.

Как уточнил глава Приокского района Михаил Шатилов, работа в данном районе сегодня началась в 8 утра.

- В ночное время с территории района вывезли около двух тысяч кубометров снега, использовали более 400 тонн ПГМ. На дорогах у нас работает больше 50 единиц техники, - добавил Михаил Шатилов.

Глава администрации Советского района Сергей Колотов отметил, что коммунальные службы в районе работают круглосуточно.

По словам главы Нижегородского района Ильи Лагутина, для уборки районной территории даже привлекали дополнительные силы.

- Отдельная проблема - припаркованные в неположенных местах автомобили, из-за которых иногда невозможно проехать снегоуборочной технике, - добавил Илья Лагутин.

В Московском районе проверили качество уборки снега в микрорайоне Бурнаковский, жители которого обратились с жалобами и просили исправить ситуацию.

Глава Автозаводского района Александр Нагин уточнил, что на придомовых территориях работают более 900 дворников и более 70 единиц техники.

В Сормовском районе за сутки с дорог района вывезли около двух тысяч кубометров снега, для обработки дорог израсходовали более 160 тонн противогололедных материалов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил в своём Instagram, что из-за обильных снегопадов в городах продолжают расти сугробы, опережая климатический график. Нижний Новгород вошел в пятерку городов с самыми высокими сугробами.

Так, за последние сутки в Нижнем Новгороде выпало свыше 40% от месячной нормы осадков, о чём сообщили в городском управлении ГОЧС со ссылкой на ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

По данным гидрометцентра, 20 миллиметров осадков выпало в нагорной части Нижнего Новгорода при месячной норме 47 миллиметров. 17 миллиметров осадков выпало в заречной части города при норме 37 миллиметров.

Напомним, что следить за работой коммунальной техники в режиме реального времени нижегородцы могут на интерактивной карте «Платформы «Лобачевский».