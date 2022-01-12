Свет и холодную воду частично отключили в четырех районах Нижнего Новгорода 12 января

Электроснабжение и холодную воду частично отключили в четырех районах Нижнего Новгорода сегодня, 12 января. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управление ГОЧС Нижнего Новгорода.

Приокский район:

С 11:00 до 16:00 электричество отключат в домах №18б на улице Пятигорская и №1 на улице Углова.

Советский район:

С 10:00 до 16:00 света не будет в доме №18 по улице Надежды Сусловой.

Автозаводский район:

С 09:00 до 20:00 холодное водоснабжение отключат в доме №32 поселка Мостоотряд.

Канавинский район:

С 09:00 до 20:00 холодной воды не будет в домах № 7, 12 по улице Мануфактурная, а также в доме №1 по улице Должанская.

Узнавать полную информацию об отключении электроэнергии и водоснабжения нижегородцы могут на сайте управления ГОЧС Нижнего Новгорода.

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